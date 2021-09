Tenta il furto di notte in due negozi, arrestato ad Albaro

Un 21enne di origini tunisine, pregiudicato, è stato arrestato nella notte ad Albaro per aver cercato di rubare prima all'interno di un negozio di tappeti e poi in uno di materassi.

Due pattuglie sono intervenute intorno alle 4 del mattino in via Federico Ricci dove era scattato l’allarme antintrusione del negozio. Sul posto gli agenti hanno verificato che la porta era stata danneggiata a causa di un probabile tentativo di furto.

Pochi attimi dopo è arrivata una seconda segnalazione, questa volta partita da un negozio di materassi distante circa 200 metri dalla precedente. Il dipendente della vigilanza privata da cui era partita la segnalazione ha riferito di vedere dal sistema di videosorveglianza una persona all’interno del negozio di cui dava una dettagliata descrizione, aggiungendo anche di aver azionato il fumogeno anti-intrusione.

Giunti in prossimità del secondo negozio i poliziotti hanno visto il fumo uscire dalla porta e una sagoma che si stava allontanando velocemente. Dopo un breve inseguimento, prima in auto e poi a piedi, l’uomo è stato rintracciato e bloccato mentre si stava nascondendo tra le auto in sosta in via Albaro. Sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di tre schede in plastica rigide di solito utilizzate per forzare le porte, un paio di guanti e un tagliaunghie. Poco distante è stato trovato un sacchetto con il logo del negozio al cui interno vi era un mouse e altri effetti personali riconosciuti come propri dal titolare. Il ladro sarà processato per direttissima.