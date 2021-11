Rompe il vetro di un'auto per rubare, il proprietario lo fa arrestare

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 25enne genovese per tentato furto aggravato e lo ha denunciato per ricettazione, porto abusivo di armi e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nella mattina di Ognissanti, una volante è intervenuta in via San Nazaro per un furto su un'auto in sosta.

Il proprietario ha visto il 25enne infrangere con un martelletto il finestrino della suo veicolo e lo ha fermato mentre stava rovistando all’interno.

All’arrivo degli agenti, il ladro è stato perquisito ed è stato trovato in possesso anche di una bomboletta spray al peperoncino, numerose banconote e monete straniere, un orologio da polso e 6 cucchiaini d’argento di cui non ha saputo indicare la provenienza oltre ai 40 euro rubati al momento.

L’uomo, già gravato da precedenti di polizia, è stato giudicato per direttissima questa mattina.