Furto dalle suore, spariti tremila euro

Non basteranno le preghiere per ritrovare i tremila euro spariti ieri pomeriggio in un istituto di suore a Sturla. E forse, nemmeno le indagini della polizia, dato che il ladro pare non aver lasciato tracce.

Il colpo è avvenuto all'interno della dependance delle religiose in via Chighizola, in una stanza che ospita la nipote di una delle consorelle. La giovane, rientrata nel pomeriggio di mercoledì 11 ottobre, ha aperto il cassetto del comodino - dove custodiva i contanti - e ha trovato il portafogli vuoto, il resto della camera invece era in ordine come a indicare che il malintenzionato sapesse dove guardare.

La ragazza si è confidata con la zia e insieme si sono rivolte alla madre superiore che ha chiamato il 112. Ai poliziotti le suore hanno raccontato che la vittima del furto si trova da loro da una ventina di giorni e che nessuno si era accorto di movimenti strani o persone sospette negli ultimi tempi. Gli agenti hanno controllato le entrate e le uscite dell'istituto e visioneranno le immagini di videosorveglianza cittadina per individuare eventuali colpevoli, che di certo non torneranno per confessarsi.