Ladri entrano in casa e rubano i regali di Natale di una bimba

Come in un brutto sogno, i ladri sono entrati in casa e le hanno portato via i regali di Natale. Peccato che il furto sia avvenuto veramente e i balordi abbiano terrorizzato la piccola che ora non vuole più rientrare nell'appartamento.

È successo ieri pomeriggio, lunedì 4 dicembre, quando la mamma è uscita per andare a prendere la figlioletta a scuola intorno alle 16.30. Al loro ritorno la donna ha notato che qualcuno si era chiuso nel loro alloggio di via Rodi ad Albaro, perché la porta era chiusa dall'interno con il chiavistello. La donna non ha esitato oltre e ha chiamato la polizia.

A quel punto, accorgendosi del movimento, i malviventi hanno spaccato una porta finestra e sono scappati. Non prima, però, di rubare i pacchi che erano sotto l'albero già addobbato e dei soldi trovati su un mobile. Sul caso indaga la polizia scientifica che ha eseguito i rilievi per risalire all'identità dei ladri.

La bimba da ieri non vuole più tornare a casa per la brutta esperienza e ha dormito dalla nonna dove sicuramente ripasserà Babbo Natale per ricompensarla del danno subìto.