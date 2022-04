Furto in abitazione, sparisce anche il gatto

Oltre alla brutta sorpresa di aver ricevuto la 'visita' dei ladri, anche quella di non trovare più il gatto. La polizia di Stato indaga su un furto, avvenuto sabato 2 aprile 2022 nel quartiere di Albaro.

Per la precisione i ladri sono entrati in azione tra le ore 17.30 e 21, ovvero nel tempo in cui gli abitanti di un appartamento in via Siena sono stati fuori casa. Al loro rientro, l'amara scoperta.

Sul posto è intervenuta una volante. I ladri sembra siano entrati dopo aver forzato una porta finestra. Dalla casa, posta al piano terreno dello stabile, sono stati asportati un bracciale e una fede nuziale. Il gatto, un persiano grigio, si pensa sia scappato e non che sia stato rubato dai ladri.