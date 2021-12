Dopo Ekdal e Sirigu, svaligiata la casa di un primario del Gaslini

Approfittano delle festività e dell'assenza in casa delle famiglie e svaligiano gli appartamenti. La banda degli acrobati è tornata a colpire e, questa volta, a farne le spese è uno noto primario del Gaslini.

Nei giorni precendenti il Natale, il dottore era uscito con moglie e figli mentre la banda degli acrobati metteva a soqquadro il suo appartamento in via Jenner ad Albaro.

Il modus operandi per gli investigatori è lo stesso di quello applicato in casa dei giocatori di calcio Ekdal e Sirigu: i ladri salgono su per un tubo di scolo, fanno un buco nella finestra ed entrano.

Nella casa del dottore sono stati portati via gioielli e argenteria per una valore economico di decine di migliaia di euro. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di San Martino e la scientifica dell'Arma.