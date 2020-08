Albaro, furto in via Orsini: bottino da 10mila euro

Con l’inizio di agosto e delle ferie, torna a salire la preoccupazione per i furti in appartamento. L’ultimo è stato denunciato in via Orsini, in Albaro, in un appartamento da cui i ladri sono fuggiti con un bottino da circa 10mila euro.

A chiamare i carabinieri, che stanno adesso indagando per risalire all’identità dei ladri, sono stati i padroni di casa, che martedì sera sono rientrati dopo essere usciti la mattina e hanno trovato le stanze a soqquadro e razziate.

I ladri sono passati da una finestra lasciata accostata e hanno portato via gioielli per un valore di circa 10.000 euro. Complesse le indagini, alla luce del fatto che l’appartamento non era dotato di sistema di allarme e nell’area non ci sono sistemi di videosorveglianza.