Bimbo ucraino precipita da 4 metri, ricoverato al Gaslini

Grande paura stamattina, domenica 20 marzo 2022, nel quartiere di Albaro. Un bambino di quattro anni arrivato da poco tempo a Genova con altri profughi ucraini e ospite di una famiglia genovese è caduto dall'altezza di circa quattro metri.

Ancora da chiarire la dinamica, sembra che il piccolo si sia sporto da una passerella e sia poi precipitato in via San Nazaro.

Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica e il bambino è stato trasportato in codice rosso (per la dinamica dell'incidente) all'ospedale Gaslini, non sarebbe in pericolo di vita.