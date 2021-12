Entra ubriaco in un negozio e minaccia il proprietario e un carabiniere: 40enne arrestato

È entrato ubriaco in un negozio di via Gobetti dove risiede, nel quartiere di Albaro, e ha minacciato il proprietario e un carabiniere in libero dal servizio.

Chiamati i rinforzi l'uomo è stato arrestato dai militari per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il 40enne, pregiudicato, aveva il divieto di accesso e stazionamento nei locali pubblici vicino a casa sua.