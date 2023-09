Cade nel cavedio di una chiesa, 75enne in codice rosso all'ospedale

Un uomo di 75 anni è rimasto ferito dopo essere caduto, da un altezza di alcuni metri, in un cavedio dietro alla chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù. È successo in via Guerrazzi ad Albaro nel tardo pomeriggio di giovedì 7 settembre 2023.

Sul posto è intervenuta l'automedica Golf 1 con un'ambulanza della Croce Bianca Genovese. L'anziano è stato soccorso è portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un volontario della parrocchia che avrebbe cercato di recuperare un oggetto perdendo l'equilibrio.