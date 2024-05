Quarantenne accoltellato alla testa in Albaro

Un uomo di 43 anni è stato accoltellato all'orecchio e allo zigomo in strada. È successo poco dopo le 14 di martedì 21 maggio 2024 in via Albaro nell'omonimo quartiere genovese.

Sul posto, oltre alla polizia, è intervenuta l'ambulanza 827 della squadra emergenze Odv, che ha accompagnato il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Nel frattempo gli agenti hanno raccolto le prime testimonianze e cercato di ricostruire la vicenda. Pare che la vittima conoscesse i suoi aggressori.

Indagini in corso.