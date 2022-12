Ubriaco alla guida forza posto di blocco e cerca di investire un carabiniere

Controlli dei carabinieri a Genova e un arresto a Sestri Ponente. Un uomo di 25 anni originario del Perù è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

Al giovane è stato imposto l'alt dai militari durante un normale controllo stradale in via Albareto, ha però forzato il posto di blocco cercando di investire un carabiniere, per poi sarsi alla fuga.

Inseguito, è stato bloccato poco dopo e arrestato, il 25enne era anche ubriaco.