Aiuole vandalizzate a Mele: "Basta, le elimineremo tutte"

Aiuole vandalizzate a Mele, e il Comune non ci sta più e annuncia di toglierle tutte: una provocazione per salvare soldi e fatica.

Nel piccolo comune alle spalle di Voltri, l'amministrazione postato su Facebook alcune foto del misfatto, con il commento: "Nonostante le raccomandazioni siamo riusciti, in poche settimane, a rovinare le poche (e meno male che sono poche) aiuole che abbiamo in paese, e non è la prima volta che succede".

Il provvedimento è drastico: "A questo punto diciamo basta! Le elimineremo tutte, risparmiando soldi pubblici spesi in fiori (anche se pochi) e lavoro 'inutile' dei nostri volenterosi e sempre disponibili operai comunali".