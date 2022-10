Per la prima volta un Airbus A220 all'aeroporto di Genova

Per la prima volta in assoluto, domenica 14 ottobre un aereo classe A220 atterrerà e decollerà da Genova.

All'aeroporto Cristoforo Colombo arriverà un Airbus A220, il modello più piccolo tra quelli prodotti dal gigante aerospaziale europeo, assemblato in Canada negli ex stabilimenti Bombardier: "Ita Airways - comunica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - ha scelto lo scalo genovese come destinazione del volo inaugurale del primo A220, che sta rivoluzionando il mercato del corto e medio raggio".

L'aereo dovrebbe diventare di casa a Genova con almeno una tratta al giorno. Il suo arrivo al Colombo è previsto intorno alle 10 del mattino.