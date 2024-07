Furti di orologi per 400mila euro e aggressioni violente: tre ragazzi arrestati

Sceglievano le loro vittime andando a passeggio lungo le vie del centro di blasonate località turistiche in provincia di Genova (in particolare Santa Margherita Ligure) e in Versilia. Le seguivano a piedi fino a raggiungere vie poco trafficate, dove le aggredivano strappandogli gli orologi dal polso - tutti di grande valore come Rolex, Patek Philippe o Audemars Piguet - per poi allontanarsi velocemente lungo le vie circostanti, dove il complice li recuperava con una vettura presa a noleggio con documenti risultati essere poi falsi.

Erano determinati e violenti, in alcuni casi è stata opposta resistenza e non hanno esitato nel gettare con violenza a terra la loro vittima, provocando ferite e molto spavento. Sono almeno sette i casi contestati dai carabinieri del comando di Forte dei Marmi, avvenuti tra Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta e Santa Margherita Ligure a seguito dei quali i malviventi sono stati individuati quali autori di furti di orologi per un valore totale di circa 400mila euro.

Al termine di un'indagine impegnativa che ha compreso anche la visione di numerosi filmati della videosorveglianza comunale e privata, analisi di tabulati telefonici e riscontri oggettivi rilevati sul posto, è stato possibile identificare gli autori e procedere con gli arresti.

La banda era composta da ragazzi sotto i 30 anni di origine marocchina, irregolari nel territorio nazionale e senza fissa dimora, ospitati da amici e parenti di Milano e Pinerolo (Torino), luogo dal quale partivano per compiere i colpi e tornavano a bordo di mezzi presi a noleggio con documenti falsi. Il primo a essere arrestato è stato un 21enne marocchino che si è visto notificare, ad aprile, l'ordinanza con pesanti accuse nei suoi confronti. Oggi, mercoledì 17 luglio, i carabinieri, in collaborazione con il personale dell'ufficio interforze Scip dei centri di cooperazione polizia e dogana di Ventimiglia e di Roma, sono riusciti a rintracciare i complici, due ragazzi di 27 e 22 anni, entrambi marocchini. Il primo è stato trovato a Gassin in Francia e il secondo a Topas in Spagna: sono stati arrestati in forza del mandato di cattura europeo emesso a loro carico e richiesto dagli stessi carabinieri.