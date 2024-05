Aggressioni al Villa Scassi, Asl 3 valuta ulteriori provvedimenti

L'ultimo caso ieri, ma non sono mancati nel tempo numerosi episodi di aggressioni ai danni del personale sanitario, di cui la gran parte al pronto soccorso del Villa Scassi di Sampierdarena. E Asl 3 valuta ulteriori misure da intraprendere.

"La sicurezza di operatori e pazienti è sempre stata garantita ponendo in atto misure e azioni necessarie a tale scopo - sottolinea Asl 3 in merito alle aggressioni avvenute proprio al Villa Scassi -. Gli episodi segnalati, relativi a situazioni non direttamente correlate al processo diagnostico terapeutico, sono talvolta riconducibili anche a un possibile disagio sociale e pertanto devono prevedere una gestione più ampia e non solo interna all’azienda".

Nel tempo sono state attuate diverse misure di mitigazione del rischio aggressione come il servizio di guardianaggio attivo h 24, 7 giorni su 7, la sensibilizzazione e la formazione continua di tutto il personale, l’attivazione del servizio di accoglienza dedicato ai pazienti e agli accompagnatori, nonché la più recente attivazione del posto di polizia.

Ma le misure sembrano non essere sufficienti: "In continuità a quanto già attuato, sono a oggi in corso ulteriori valutazioni sia di natura organizzativa che strutturale, tali da proseguire nel percorso di miglioramento continuo delle condizioni lavorative di tutti gli operatori che svolgono l’attività presso il pronto soccorso".