Galliera, due aggressioni al pronto soccorso in meno di 24 ore

È nuovamente allarme aggressioni negli ospedali genovesi: in meno di 24 ore due lavoratori del pronto soccorso del Galliera (un infermiere e un operatore socio sanitario) a causa di aggressioni hanno subito dei danni fisici. "Due episodi di diversa natura che evidenziano tutte le criticità dei pronto soccorso - denunciano Fp Cgil e Uil Fpl -. Da un lato l’esasperazione delle lunghe attese, dall’altro la gestione dei pazienti in agitazione psicomotoria determinata dall’abuso di sostanze alcoliche e droghe a cui, per prassi, non vengono sottoposti se non in rarissimi casi eccezionali a trattamento sanitario obbligatorio e quindi stazionano nei pronto soccorso già sovraffollati, giorno e notte, nell’impossibilità di essere osservati in sicurezza per gli altri pazienti e per gli operatori sanitari e sociosanitari".

Fattori diversi che però sfociano nelle aggressioni al personale sanitario, per lo più sotto organico, che deve garantire la salute e la sicurezza dei pazienti che accedono in Emergenza e Urgenza: "Questa è la 'normalità' dei pronto soccorso, una normalità che non possiamo e non vogliamo più accettare - continuano gli esponenti dei sindacati -. È impensabile e ormai intollerabile che i lavoratori, già oberati dalle drammatiche condizioni di lavoro a cui sono sottoposti quotidianamente, subiscano o rischino di subire continue aggressioni rischiando per la propria incolumità. Non è il loro compito. La responsabilità ricade sugli enti, attraverso l’attuazione dei Piani di Sicurezza per la salvaguardia dei propri dipendenti e sulle istituzioni".

Le sigle sindacali chiedono un incontro urgente con i direttori generali delle aziende, enti e istituti, Prefetto e Questore, per mettere in atto un protocollo di intervento efficace e il ripristino totale delle postazioni di polizia fisse h24 con specifici compiti di ordine pubblico e non quelli di sola polizia giudiziaria.