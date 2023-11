Operatori sanitari aggrediti: fenomeno in crescita, i dati in Liguria

L'Inail ha diffuso alcuni dati, allarmanti, sui casi di aggressione e violenza ai danni del personale sanitario accertati dall'istituto nel 2022. In Italia si parla di 1.600 casi, in aumento sia rispetto al 2020 che al 2021, ma al di sotto rispetto alle rilevazioni nel periodo precedente al covid quando erano stati oltre duemila. Un dato, tra l'altro, che viene segnalato come parziale perché non comprende i medici e gli infermieri liberi professionisti che non sono assicurati dall'Inail, inclusi i medici di famiglia e le guardie mediche.

Il 60% degli episodi violenti sono avvenuti nel nord Italia, un quarto nel Mezzogiorno (13% al Sud e 12% nelle Isole) e il resto nel centro. Le regioni più colpite sono Lombardia ed Emilia Romagna con oltre 250 casi ciascuna, ma anche la Liguria non se la passa bene. È infatti inserita nel gruppo con oltre 100 casi l'anno insieme a Veneto, Sicilia, Piemonte, Toscana e Lazio. Si tratta prevalentemente di contusioni e distorsioni, in particolare alla testa e agli arti superiori, arrivando a ferite o fratture nel 16% dei casi.

Nel quinquennio 2018-2022 il 37% dei casi è concentrato nell'Assistenza sanitaria (ospedali, case di cura, studi medici), il 33% nei Servizi di assistenza sociale residenziale (case di riposo, strutture di assistenza infermieristica, centri di accoglienza) e il 30% nell'Assistenza sociale non residenziale. A essere aggredite sono soprattutto le donne, pari a oltre il 70% degli infortunati, in linea con la composizione per genere degli occupati nel settore rilevata dall'Istat. Tra le professioni più colpite, i tecnici della salute (infermieri, fisioterapisti, ecc.) con un terzo degli aggrediti, seguiti dagli operatori socio-sanitari con circa il 30% e da quelli socio-assistenziali con oltre il 16%, mentre i medici incidono per quasi il 3%.

Nella maggior parte dei casi gli aggressori sono i pazienti o i loro parenti. Tra i principali fattori scatenanti ci sono i tempi di attesa, ma sono fattori di rischio il lavoro in solitaria e spesso il contesto socio-economico. Tra le iniziative promosse per contrastare il fenomeno la legge numero 113 del 14 agosto 2020 ha introdotto una serie di misure, tra cui l'istituzione di un osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, l'inasprimento delle pene per i responsabili di aggressioni, iniziative di informazione e specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.