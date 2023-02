Aggressioni negli ospedali, Gambino: "Pronti a presidiare la sale più a rischio"

Ancora aggressioni negli ospedali ai danni del personale sanitario e l'argomento torna a Tursi, con un'interrogazione del consigliere Paolo Gozzi (Vince Genova) che già lo scorso dicembre aveva chiesto di aumentare la presenza delle forze dell'ordine nei pronto soccorso. L'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino si è detto disponibile a far presidiare le sale più a rischio.

"Vero che - ha detto Gozzi - nei nostri nosocomi ci sono ben altri problemi più strutturali, ma non è la prima volta che in questo mandato torniamo ad affrontare il problema delle aggressioni". Su questo fronte, proprio pochi giorni fa, la notizia che al Villa Scassi dopo vent'anni torna la polizia, con un presidio operativo tra un mese, in concomitanza della nuova ala del pronto soccorso.

"Sono in corso incontri con la prefettura, le forze di polizia e i dirigenti Asl e ospedalieri per analizzare il problema - ha risposto Gambino - e predisporre un aumento dei presidi di polizia in quei luoghi più colpiti. Dai dati raccolti si evince che la maggior parte degli episodi sono dipesi dall’incremento di accessi ai pronto soccorso, che hanno portato a casi di esasperazione delle persone per le lunghe attese. Abbiamo dato mandato ai dirigenti sanitari di trovare soluzioni interne che possano portare a una minore presenza di persone nelle sale di attesa e al contempo stiamo predisponendo un coordinamento delle forze dell’ordine per intervenire tempestivamente e indirizzarci negli ospedali più a rischio. Ci concentreremo nelle zone segnalate e negli orari di maggior criticità, stando sempre al fianco degli operatori sanitari per permettere loro di operare sempre in sicurezza".