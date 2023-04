Oltre 500 aggressioni al personale sanitario in Liguria nel 2022

Le aggressioni ai danni del personale sanitario negli ospedali liguri sono state oltre 500 nel 2022. È quanto emerso nel corso della seduta del consiglio regionale di martedì 4 aprile, durante la quale sull'argomento sono state presentate due interrogazioni: la prima da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta da tutto il gruppo, la seconda da Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

Garibaldi ha chiesto alla giunta ulteriori azioni per monitorare la sicurezza degli operatori sanitari in ogni Asl. Il consigliere ha ricordato la legge regionale 13 del 2022, che prevede modifiche alle disposizioni per la sicurezza del personale sanitario e sociosanitario e che le linee guida siano predisposte dalla direzione regionale competente. Garibaldi ha ricordato anche la legge 113 del 2020, che promuove protocolli per potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia nei servizi di emergenza.

Pastorino ha chiesto alla giunta una interlocuzione serrata con il ministero dell'Interno per avere presidi di polizia negli ospedali della regione o di impiegare proprie risorse per un servizio di vigilanza a tutela degli operatori sanitari. Il consigliere ha ricordato, fra i tanti episodi accaduti negli ultimi tempi nei reparti di emergenza, la recente aggressione avvenuta il 15 febbraio 2023 al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi da parte di una paziente in fase di dimissione.

L'assessore alla sanità Angelo Gratarola ha descritto le iniziative assunte, di concerto con il ministero dell'Interno, tramite la prefettura e ministero, per garantire maggiore sicurezza al personale, fra le quali ha citato la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto nella prefettura di Genova il 22 febbraio scorso.

L'assessore ha ricordato, inoltre, che la Regione ha predisposto dal 2020 un documento per produrre linee guida e protocolli interni in modo da contenere e prevenire le aggressioni e che Alisa ha predisposto un ulteriore documento, che è stato licenziato a febbraio 2022. Gratarola ha poi illustrato nel dettaglio i servizi di vigilanza svolti da agenti dalla polizia di Stato o dai servizi di vigilanza privata nei diversi ospedali della Liguria.

La situazione negli ospedali liguri

"Occorre quindi più sicurezza sul territorio - dichiara la consigliera regionale della Lega e componente della II commissione Salute e Sicurezza sociale, Mabel Riolfo -, anche nei nostri pronto soccorso. In tal senso, lo scorso febbraio avevo già depositato un ordine del giorno, che impegna la giunta regionale a farsi parte attiva presso il Governo affinché vengano riattivati e istituiti presidi di polizia all'interno dei plessi ospedalieri della Liguria al fine di tutelare l'incolumità dei pazienti e del personale sanitario, garantendone la sicurezza sul posto di lavoro".

"L'assessore competente - prosegue Riolfo - ha riferito che in Asl 1 il posto di polizia è presente con un agente all'ospedale di Imperia, ma solo di giorno e dal lunedì a venerdì, e a Sanremo è attivo solo al mattino per due giorni alla settimana con giorni e orari variabuli in base alla disponibilità di agenti. In Asl 2 al Santa Corona di Pietra Ligure c'è un servizio di vigilanza e al San Paolo di Savona è presente un posto di polizia attivo di giorno e 6 giorni su 7 alla settimana".

"In Asl 3 - riferisce ancora Riolfo - al Villa Scassi di Sampierdarena esiste un servizio di vigilanza ed è prevista l'istituzione di un posto di polizia (orario 8-20), al Galliera c'è un posto di polizia dal lunedì al venerdì (orario 7-19), e al San Martino c'è un posto di polizia attivo 12 ore (orario 7-19) e 6 giorni su 7, festivi e domeniche esclusi".

"In Asl 4 all'ospedale di Lavagna esiste un servizio di vigilanza (attivi i pulsanti anti aggressione nei reparti). In Asl 5 all'ospedale Sant'Andrea della Spezia c'è il nuovo ufficio di polizia aperto 12 ore al giorno (orario 8-20). Ricordo - conclude Riolfo - che il costo delle assenze dal lavoro causate dalle aggressioni in Liguria è stato stimato in circa 800mila euro. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato di volere istituire i presidi di polizia, partendo dagli ospedali di maggiore importanza. Pertanto, è necessario assumere tale iniziativa per garantire sicurezza ai pazienti e al personale sanitario della Liguria".