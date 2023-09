Aggressioni e sicurezza nei pronto soccorso: 50 agenti in più nei prossimi mesi

Da qui a fine anno arriveranno 50 agenti di polizia in più che probabilmente potranno permettere alla questura di destinare risorse aggiuntive per la sicurezza nei pronto soccorso genovesi. A dirlo, in consiglio comunale, l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, rispondendo a un'interrogazione di Paolo Gozzi (Vince Genova) che ha chiesto il punto della situazione soprattutto dopo le ultime due aggressioni ai danni di personale sanitario.

Solo a settembre, infatti, si contano già due casi: il primo il 5 settembre al Galliera, dove un infermiere per difendere un collega è stato colpito con un pugno da un paziente andato in escandescenze e portato via dalle forze dell'ordine. Il secondo appena poche ore dopo, al Villa Scassi di Sampierdarena, dove un altro infermiere è rimasto ferito nel tentativo di calmare un paziente in evidente stato di alterazione.

Si è tornati a parlare del tema - per la terza volta in pochi mesi - con un'interrogazione di Gozzi: "È un tema delicato e presente in tutta Italia - ha detto in Aula Rossa -. La prima volta che ne parlammo, approvammo una mozione che parlava del pronto soccorso del Galliera, particolarmente esposto essendo quello di riferimento del centro cittadino e che però specie nelle ore notturne presenta spesso situazioni delicate. Prima del covid era garantito un presidio h24 delle forze dell'ordine, dopo la pandemia è stato ridotto dalle 7 alle 19 e con l'esclusione di notte e festivi".

Con la mozione i consiglieri avevano chiesto di promuovere un dialogo con le forze dell'ordine per aumentare i turni, coprendo quelli più delicati, e adesso Gozzi ha chiesto lumi sugli sviluppi.

"Abbiamo ottenuto l'aggiunta del presidio di Villa Scassi, attivo da maggio - è la risposta dell'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - e abbiamo parlato del tema anche con il ministro dell'Interno Piantedosi, martedì scorso. È emerso che Genova è forse l'unica città in cui la polizia locale è entrata nella turnistica di questi servizi, perché abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione anche le nostre energie vista la carenza di organico delle forze dell'ordine. Piantedosi ci ha detto che vuole incrementare le forze di polizia, cambiando un trend ormai decennale di riduzione del personale. A Genova è previsto l'arrivo di circa 50 agenti in più da qui alla fine dell'anno: in questo modo probabilmente il questore potrà disporre risorse in più, in modo da valutare un aumento dell'orario dei presidi".