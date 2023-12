Rapinatore 'in trasferta' aggredisce due donne per derubarle

Un giovane di 23 anni, originario del Marocco ma residente a Genova, è stato arrestato a Udine dove ha aggredito due donne per cercare di derubarle. È successo nella giornata di sabato 23 dicembre 2023 e lo riferiscono i colleghi di UdineToday.

Il 23enne ha prima aggredito alle spalle una 18enne. Dopo averla presa a pugni in testa l'uomo l'ha derubata della borsetta contente circa 200 euro in contanti. La ragazza è stata poi soccorsa dal personale sanitario. La sua prognosi è di sette giorni.

Poco dopo, in orario serale, lo stesso 23enne ha aggredito una seconda donna, 22 anni, in via Giusti a Udine. La ragazza è stata colpita e il malvivente le ha portato via la borsa, contenente solo dieci euro. Soccorsa e portata all'ospedale Sana Maria della Misericordia di Udine, ha ricevuto una prognosi di dieci giorni. Grazie alle indagini prontamente condotte dalla sezione Radiomobile di Udine, i Carabinieri hanno tracciato, grazie alle testimonianze fornite, gli spostamenti dell'uomo riuscendo a individuarlo e arrestarlo.