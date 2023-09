Conosce ragazza in un locale, in due lo riempiono di botte

Dall'entusiasmo per aver conosciuto una ragazza, alla triste realtà di una barella caricata su un'ambulanza. È quanto capitato a un 37enne di origini pachistane, finito al pronto soccorso in codice giallo dopo aver subito un'aggressione da parte di due uomini.

La lite per motivi di gelosia si è svolta in due momenti distinti e in altrettanti luoghi. Il primo tempo della vicenda si è consumato al porto antico, dove, all'interno di un locale, il 37enne ha conosciuto una ragazza.

Quattro chiacchiere e un drink per fare conoscenza, ma dopo poco tra i due si è frapposto un altro uomo, che ha iniziato a minacciare di morte il rivale per convincerlo a lasciare stare la ragazza. Qui ci si è limitati alle parole.

Ma poi i tre si sono ritrovati di nuovo insieme all'interno di una discoteca del centro. Le schermaglie sono proseguite finché il contendente del 37enne, un 28enne di origini ecuadoriane, è stato raggiunto da un complice. I due, approfittando di essere in superiorità numerica, hanno aggredito il malcapitato fuori dal locale, colpendolo al volto.

Intorno alle 5.20 di oggi, sabato 2 settembre 2023, la polizia è stata chiamata a intervenire in piazza De Ferrari. Una volta sul posto ha subito individuato il 37enne, che aveva chiesto l'intervento, il quale ha indicato agli agenti il 28enne mentre questi si stava accingendo a salire su un taxi.

Il giovane è stato quindi bloccato e denunciato per minacce e lesioni personali. Nel frattempo il ferito veniva caricato su un'ambulanza della Croce Verde e portato in ospedale. Al momento nessuna traccia dell'altro aggressore; i due, dopo aver picchiato il 37enne, si sono divisi e la vittima ha potuto seguirne uno solo. Proseguono le indagini per tentare di identificare anche il secondo giovane.