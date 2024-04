Aggressione in strada: scaglia una bottiglia contro un negoziante ma colpisce un passante 22enne

Aggressione in via Canevari nella serata di domenica 28 aprile. È successo poco prima delle 22 quando un uomo di 43 anni è entrato in un negozio, già ubriaco, pretendendo con fare minaccioso di farsi consegnare una bottiglia di alcolici.

Il titolare ovviamente non lo ha accontentato e a quel punto il 43enne ha dato in escandescenze. Dopo aver minacciato il commerciante è uscito e la lite si è spostata in strada: qui il violento ha afferrato una bottiglia rotta trovata per terra e l'ha lanciata contro l'esercente. Quest'ultimo però si è spostato e la bottiglia, scagliata con violenza, ha colpito un ragazzo di 22 anni che stava passando per caso e che si è accasciato a terra perdendo molto sangue.

A quel punto diverse persone che avevano assistito alla scena si sono scagliate contro l'aggressore che, nel frattempo, aveva lanciato un'altra bottiglia senza colpire nessuno. Ci è voluta la polizia di Stato a riportare l'ordine: sia il 22enne sia il 43enne sono stati portati in codice giallo all'ospedale San Martino e al Galliera dalla Nuova Volontari San Fruttuoso e dalla Croce Gialla.

Il 43enne è stato infine denunciato per lesioni personali aggravate e getto pericoloso di cose. Le persone che lo avevano aggredito a loro volta, all'arrivo della polizia si erano dileguate.