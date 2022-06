Chiede ai titolari di essere pagata, cameriera aggredita

Una donna di 40 anni, cameriera in un ristorante di Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante, è finita al pronto soccorso di Lavagna, dove è stata refertata con una prognosi di 15 giorni. Secondo il suo racconto, a provocarle le ferite sarebbero stati i due ristoratori, un uomo e una donna.

La vicenda è tutta da accertare, precisano gli inquirenti. Nel primo pomeriggio la donna non aveva ancora sporto alcuna querela. Sempre secondo quanto riferito dalla vittima, si sarebbe ferita cadendo in seguito a un primo colpo al volto, per poi essere aggredita, il tutto in seguito a una richiesta di pagamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sestri Levante e un'ambulanza della Croce Rossa. Indagini in corso.