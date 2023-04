Rivarolo, aggressione in mezzo alla strada

Aggressione a Rivarolo nella serata di martedì 18 aprile, quando due donne - per motivi da definire - si sarebbero messe le mani addosso per la strada nel pieno centro della delegazione, in piazza Pallavicini.

Sul posto la Croce d'Oro di Sampierdarena e la polizia.

Nella colluttazione, avvenuta poco dopo le 19, una delle due è rimasta lievemente ferita ed è stata portata in codice giallo all'ospedale Galliera.