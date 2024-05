Spedizione punitiva per questioni di gelosia, 12 contro 1 sul bus

I militari della stazione carabinieri di San Teodoro e Scali sono riusciti a identificare i dodici presunti responsabili di un'aggressione, avvenuta su un autobus del trasporto pubblico, e hanno dato esecuzione all'ordinanza, che dispone la custodia cautelare in carcere per rapina nei confronti di tre giovani di origine egiziana, senza fissa dimora.

Questi ultimi sono considerati gli organizzatori appena maggiorenni di una spedizione punitiva eseguita nella sera del 14 gennaio 2024 quando, a bordo di un autobus della linea 7, che viaggiava verso Dinegro, hanno aggredito insieme ad altri nove stranieri, tra cui sette minori, un connazionale, che è stato preso a calci e pugni e al quale venne sottratto il telefono cellulare.

La vittima, che è stata colpita anche con la fibbia di una cintura, è stata trasportata in ambulanza presso l'ospedale Villa Scassi e ha riportato lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. Il giorno successivo ha presentato denuncia presso la stazione carabinieri di San Teodoro e Scali.

Le indagini si sono svolte in un difficile contesto sociale e rese non facili dalle diversità linguistiche, nonché dalla diffidenza delle persone coinvolte. Tramite l'ascolto di testimoni, la visione di telecamere di videosorveglianza e la ricostruzione dei messaggi scambiati su applicazioni di messaggistica e social network è stato possibile giungere alla piena identificazione dei dodici componenti della banda responsabile del pestaggio, tra cui, come detto, sette minori non accompagnati nati tra il 2005 e il 2008, ospitati presso varie comunità della città metropolitana di Genova.

L'autorità giudiziaria, concordando pienamente con le risultanze delle indagini, ha pertanto disposto la custodia cautelare per tre di essi, tra cui il vero e proprio promotore della spedizione punitiva. A quanto risulta, l'episodio sarebbe da ricondurre a una crisi di gelosia di quest'ultimo, che ha intrapreso una relazione con l'ex moglie della vittima, conosciuta perché impiegata presso una delle comunità per minori non accompagnati della città di Genova.