Violenta aggressione con calci e pugni a un ragazzo per rapinarlo: arrestati tre giovanissimi

Prima hanno chiamato un ragazzo che stava passando, con un pretesto, poi è scattata la violenta aggressione con la rapina. Ma la vittima è riuscita a divincolarsi, scappando e chiamando aiuto. Nei giorni scorsi, dopo più di due mesi di indagini, la polizia di Stato è riuscita a rintracciare e ad arrestare i tre responsabili, due minorenni e uno appena maggiorenne.

L'aggressione era avvenuta il 7 maggio nel centro storico quando, verso le 21,30, un ragazzo si è trovato a passare in mezzo a un gruppetto di giovanissimi stranieri che lo hanno richiamato con un pretesto. La vittima ha subito capito il reale intento dei tre soggetti e ha cercato di allontanarsi sotto i portici di via Turati, ma è stato raggiunto ed è scattata la brutale aggressione. Il giovane è stato colpito con calci e pugni e costretto contro un muro. In più, mentre due continuavano a colpirlo, un terzo (l'unico maggiorenne) gli tastava i pantaloni nel tentativo di rubargli portafogli e telefonino.

Fortunatamente la vittima non si è persa d'animo e ha reagito all'aggressione riuscendo a svincolarsi e ad allontanarsi tanto da chiedere aiuto a una donna di passaggio. Quest'ultima ha chiamato il 112 e ha fatto intervenire una volante della polizia di Stato.

Il personale della sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile, dopo un'attenta analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e, dopo aver trovato e ascoltato un testimone, ha ricostruito l'accaduto e identificato tutti gli aggressori.

Grazie al coordinamento congiunto della Procura dei Minori e della Procura ordinaria sono state emesse due ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico dei tre aggressori principali, un maggiorenne e due minorenni, tutti di origine maghrebina, già coinvolti in altri fatti analoghi. I tre nei giorni scorsi sono stati rintracciati e portati in carcere.