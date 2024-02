A pugni per la strada: due persone in ospedale

Prima il litigio, sembra per futili motivi, poi dalle parole si è passati ai fatti: così due uomini si sono presi a pugni nel tardo pomeriggio di venerdì 16 febbraio in via Teglia, in Valpolcevera.

Per dividerli è dovuta intervenire la polizia di Stato.

Sul posto anche le ambulanze: uno dei due, un 35enne, è finito in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, accompagnato dai volontari della Croce Azzurra Fegino, con trauma cranico. L'altro è stato portato dalla Croce Rosa Rivarolese al San Martino, anche lui in codice giallo, con contusioni varie.