Ennesima aggressione al pronto soccorso: vittime due oss e un infermiere

Non hanno fine gli episodi di aggressione del personale sanitario nei pronto soccorso: l’ultimo di una lunga serie di casi, sabato scorso, intorno alle 17 al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove sono stati aggredite due oss e un infermiere. A denunciare il fatto, con una nota, il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino: "Questo episodio è solo l’ultimo di una lunga lista che ci segnalano da tempo - commenta Pastorino che è anche vice presidente della commissione Salute -. È difficile pensare che in città siano avvenute così tante aggressioni come quante avvenute nei nostri pronto soccorso ma i numeri parlano chiaro".

Per il consigliere, nulla viene fatto per tutelare il personale sanitario nonostante i numerosi interventi in commissione, le interpellanze e le interrogazioni in consiglio regionale presentate da lui e da altri suoi colleghi.

Spesso le aggressioni che avvengono negli ospedali scaturiscono dal disagio dei pazienti: "Questo assolutamente non giustifica gli atti di violenza, ma è un fattore inevitabilmente da valutare: nei pronto soccorso arrivano ogni giorno persone che hanno disturbi psichici o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti che sono di difficile gestione in spazi come il pronto soccorso e spesso creano moltissimi problemi. Se aggiungiamo poi le lunghe attese si crea una miscela esplosiva che ricade sulle spalle degli operatori sanitari" dice Pastorino.

A tutto questo si aggiunge un altro problema, ovvero la carenza di personale costretto a turni pesanti: "Sono tutti elementi che meriterebbero di essere portati con forza al tavolo sull’ordine pubblico di tutte le province come un fatto emergenziale primario. Ma la giunta Toti continua a non fare nulla. È evidente che questo numero crescenti di casi di violenza rappresenti un’emergenza sociale che non è più tollerabile. Questa vicenda, la sicurezza nei pronto soccorso unitamente alle condizioni di lavori degli operatori sanitari, dovrebbe essere una delle priorità del mandato dell’assessore Gratarola. Noi continueremo a porre questa questione fino a quando non vedremo interventi concreti" conclude il consigliere che annuncia di voler proporre una nuova (ennesima) interrogazione sul tema.