Paura per padre e figlio, asserragliati in auto mentre un esagitato gliela distrugge

Brutta avventura per un padre e suo figlio. Nella serata di martedì 3 maggio i due si trovavano a bordo della loro auto in piazzale Kennedy, quando sono stati aggrediti in modo violento da un trentenne. Utilizzando prima una bottiglia e poi una cinghia di ancoraggio, asportata da un vicino carro attrezzi, il giovane, molto agitato, ha infranto tutti i vetri della vettura sulla quale si trovavano padre e figlio, che, a causa delle schegge di vetro, è rimasto ferito agli arti.

Il genitore, visto quanto stava accadendo, ha fatto allontanare il figlio. Sul posto sono intervenute una volante del commissariato San Fruttuoso e un'altra della questura. L'uomo ha indicato ai poliziotti l'aggressore, che, nel frattempo, si stava allontanando in direzione mare.

Gli agenti hanno raggiunto e bloccato la persona, che, dopo essere stata accompagnata in questura, è stata arrestata per danneggiamento, furto aggravato, minacce e lesioni aggravate al ragazzino. Lo straniero, 30 anni, numerosi precedenti, viene giudicato con il rito della direttissima questa mattina. Il ragazzino, dopo lo spavento, medicato al Gaslini, è stato dimesso con pochi giorni di prognosi.