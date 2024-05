Aggressione con manganellate in centro: due 25enni in ospedale

Violenza nella notte in via Frugoni nel centro di Genova. Due ragazzi di circa 25 anni sono stati aggrediti e prese a manganellate intorno alle tre e mezza di domenica 19 maggio 2024.

Ancora da chiarire i contorni della vicenda. Dalle prime informazioni sarebbero stati aggrediti da una o più persone e picchiati. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 3 e ambulanze della Croce Rossa di Genova e della Squadra Emergenze, le due persone ferite sono state portate in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova.

Intervenuti in via Frugoni anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili dell'aggressione.

Notizia in aggiornamento

