Aggredito ai giardini e derubato del telefono e di 200 euro

Aggressione nei pressi dei giardini nel quartiere di Cornigliano. Un 22enne originario della Somalia è stato denunciato dai carabinieri per rapina aggravata in concorso.

I carabinieri sono intervenuti sul posto, un uomo straniero di 30 anni ha raccontato di essere stato avvicinato da tre giovani e di essere stato derubato del telefono cellulare e di 200 euro in contanti. Gli accertamenti svolti dai militari hanno portato all'identificazione del 22enne, che è stato trovato e denunciato.

Nelle ultime ore i carabinieri hanno anche denunciato tre giovani responsabili di una rapina a bordo di un bus a Borgoratti (a questo link l'articolo). A Molassana, invece, una genovese di 40 anni per aver danneggiato alcune auto in sosta con l’utilizzo di un attrezzo contundente e un'italiana di 22 anni per aver occupato abusivamente un’abitazione.

