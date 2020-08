Lei lo lascia e lui tenta di ucciderla

Ha tentato di uccidere la sua compagna. Per questo un 28enne gambiano è stato arrestato dalla polizia di Stato di Genova con le accuse di tentato omicidio aggravato, tentata rapina e maltrattamenti in famiglia.

Intorno alle 23.30 di lunedì 3 agosto 2020 alcuni residenti della zona hanno segnalato al 112 che una donna era vittima di una violenta aggressione nella strada che unisce via dei Pescatori alla Fiera. Una volante è intervenuta immediatamente, bloccando l'aggressore, che, accortosi dell'arrivo della polizia, ha tentato di scappare in direzione piazzale Kennedy.

I testimoni hanno dichiarato di aver visto dalle finestre che il 28enne ha colpito la donna con ripetuti calci al fianco e ha tentato di strangolarla. Secondo quanto ricostruito in seguito, la vittima ha comunicato al compagno di voler interrompere la loro burrascosa relazione che dura da circa un anno e lui, che non è nuovo a episodi di violenza e prevaricazione, si è infuriato tentando prima di portarle via la borsa con tutti i documenti e poi di strangolarla.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 28enne, con precedenti per spaccio, è stato trasferito nel carcere di Marassi.