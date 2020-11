Calci e pugni a un controllore, 18enne in manette

Un giovane che viaggiava a bordo di un autobus della linea 36, alla vista dei controllori, è sceso immediatamente, ma, una volta a terra, si è trovato di fronte altri operatori Amt, che gli hanno chiesto il biglietto. È successo intorno alle 13.30 di mercoledì 25 novembre in via XX Settembre.

Innervosito 'dall'assurda' richiesta, ha risposto sferrando falci e pugni e spingendo uno dei controllori, che, perdendo l'equilibrio, ha battuto la testa contro dei gradini. Riuscito a guadagnarsi la fuga, il giovane si è allontanato in direzione di piazza Dante senza fare però i conti con un poliziotto delle volanti libero dal servizio, che, da lontano, aveva assistito a tutta la scena.

Raggiunto dall'agente in un bar di largo Boccardo, il ragazzo ha aggredito anche l'agente, opponendo una violenta resistenza. Una volta bloccato il fuggitivo, il poliziotto ha atteso l'arrivo dei colleghi, trattenendo il giovane sul posto con non poche difficoltà.

Accompagnato in questura e terminati gli atti di rito, l'autorità giudiziaria ne ha disposto la custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il 18enne italiano pluripregiudicato e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato dunque arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e a un incaricato di pubblico servizio. Il controllore Amt, a cui il 18enne ha anche distrutto gli occhiali da vista, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.