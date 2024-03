Ennesima aggressione all'ex convivente, scatta il divieto di avvicinamento

Già sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali per altri reati, per l'ennesima volta ha aggredito l'ex convivente. Protagonista della vicenda un italiano 50enne.

In seguito all'ultimo episodio, il tribunale ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che è stata eseguita dai carabinieri della stazione della Maddalena.

Domenica mattina un'altra donna è stata soccorsa dopo un diverbio con il compagno in albergo.