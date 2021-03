Torna a casa ubriaco e il coinquilino gli spacca i denti

Il giovane è stato trasportato all'ospedale Galliera per le cure del caso

Martedì mattina, in vico Durazzo, i poliziotti dell’U.P.G. hanno denunciato un cittadino somalo di 45 anni per il reato di lesioni, aggravato dalla deturpazione permanente del viso.

È stato il coinquilino, un 28enne connazionale, a chiamare la polizia dopo che il 45enne, vedendolo rientrare a casa completamente ubriaco, lo aveva aggredito e colpito con violenza, provocandogli la rottura di 4 denti.

Il giovane è stato trasportato all'ospedale Galliera per le cure del caso, mentre l’altro è stato accompagnato in Questura per la segnalazione all’autorità giudiziaria.