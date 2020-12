Ubriaco aggredisce coinquilini: «Mi volete avvelenare», poi minaccia i poliziotti

Nella serata di martedì 15 dicembre 2020, poco prima delle 20.30 a Oregina, un 48enne di origini rumene è stato denunciato dalla polizia per percosse, minacce e violenza a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti sono stati inviati in un appartamento di via Casartelli dove i due giovani coinquilini del 48enne hanno segnalato un'aggressione. Luomo infatti, completamente ubriaco, convinto che gli avessero avvelenato il cibo, ha iniziato a minacciare la ragazza che vive nella stanza accanto alla sua, arrivando a prenderla per la gola e tenerla stretta per una decina di secondi.

Anche l'altro inquilino, giunto in soccorso, ha subito lo stesso trattamento, riuscendo però a svincolarsi immediatamente. All'arrivo degli agenti il 48enne ha cominciato a urlare e a minacciare di tagliar loro la gola. Neanche in Questura ha desistito, continuando con le minacce di morte verso gli operatori.