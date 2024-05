Aggredisce e rapina un anziano clochard, 40enne arrestato dalla squadra mobile

Aveva picchiato e rapinato un anziano senzatetto, rubandogli poche decine di euro, frutto delle elemosine. Per questo sono scattate le manette nei confronti di un quarantenne di nazionalità marocchina che, secondo quanto riferisce la questura in una nota, lo scorso 15 aprile avrebbe avvicinato il clochard che riposava in un anfratto di salita Carbonara, alle spalle del mercato del Carmine. L'uomo, secondo il racconto della vittima, si è seduto vicino a lui e dopo aver bevuto la sua acqua senza chiedergli il permesso, gli ha afferrato un braccio e ha iniziato a percuoterlo con calci e pugni, riuscendo così a sottrargli poche decine di euro, frutto delle elemosine dei giorni precedenti, e un vecchio cellulare malfunzionante.

L’autore è poi fuggito lasciando dolorante a terra la vittima, soccorsa solo nelle prime ore del mattino, quando una donna di passaggio lo ha notato e ha chiamato i soccorsi.

Le indagini, immediatamente avviate dagli uomini della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, mediante l’acquisizione e l’analisi di immagini dei sistemi di video-sorveglianza pubblici e privati nonché grazie alla precisa descrizione del soggetto operata dalla vittima, hanno consentito di individuare il presunto autore, un pregiudicato marocchino già responsabile di altri reati simili, su cui sono stati svolti ulteriori accertamenti che hanno consentito di verificare come lo stesso, dopo la rapina, si era recato nel centro storico per acquistare qualche dose di stupefacente.

L’attività d’indagine, coordinata della Procura della Repubblica, ha quindi consentito di ottenere dal Gip del Tribunale di Genova, in brevissimo tempo, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, provvedimento eseguito sabato pomeriggio dagli uomini della Squadra Mobile che hanno rintracciato il soggetto nel centro storico, trasferendolo poi nel carcere di Marassi.