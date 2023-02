Detenuto prende a testate in faccia agente nel carcere di Marassi

Ennesima aggressione nel carcere di Marassi.

Un detenuto, uscito dalla cella per telefonare, ha preso a testate in faccia, in pieno volto, un agente di polizia penitenziaria di turno. L'operatore è stato ricoverato al pronto soccorso con cinque giorni di prognosi.

L'aggressore, un 32enne, proveniente dal carcere di Novara, dentro per reati di rapina, porto illecito di armi e resistenza a pubblico ufficiale, si trovava monitorato al primo piano per osservazione psichiatrica.

"Da tempo ormai abbiamo lanciato, inascoltate, grida di allarme sulle condizioni di lavoro cui è costretta la polizia penitenziaria all’interno degli istituti penitenziari, nella quale si chiede appunto come si intende garantire l’incolumità fisica del personale - commenta Fabio Pagani, segretario regionale Uil Pa polizia penitenziaria - Il preoccupante incremento di eventi critici registrati negli ultimi tre anni sembra

addirittura aver subito un altrettante, angosciante aumento in questi primi due mesi dell’anno e nonostante questo a nessuno è venuto in mente di convocare una riunione per discutere del problema".

"Noi abbiamo fatto richieste precise ai vertici del dap, vale a dire di rendere noto come intendono procedere al fine di garantire l’incolumità; quali disposizioni utili a prevenire gli eventi critici si intendono impartire e quali procedure devono essere adottate durante le operazioni di servizio, perché intervenire così come si sta facendo senza competenza e cognizione di causa potrebbe essere pericoloso per se e per gli altri - continua Pagani - evidentemente sottovalutano il problema o ritengono che tra i compiti istituzionali

della polizia penitenziaria siano comprese anche le violenze e le aggressioni da parte dei detenuti sottolinea ironicamente la Uil ed è per questo che rivolgiamo un appello al ministro della Giustizia affinché convochi un tavolo di monitoraggio utile ad individuare soluzioni percorribili - uno Stato che si rispetta non può permettere che i loro rappresentanti siano maltrattati impunemente in questa maniera”.