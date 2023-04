Marassi, detenuto aggredisce un ispettore e un agente di polizia penitenziaria

Lunedì mattina intorno alle 10 un detenuto albanese, noto per le sue intemperanze, proveniente dal Piemonte (prima Biella e poi Novara) giudicabile per reati di traffico sostanze stupefacenti, ricettazione, armi clandestine, si è prima barricato in cella e poi ha aggredito un ispettore e un agente di polizia penitenziaria. I due hanno riportato rispettivamente una prognosi di 7 e 2 giorni. L’episodio si è verificato al piano terra della terza sezione del carcere genovese di Marassi.

A comunicarlo è Fabio Pagani, segretario regionale Uil Penitenziari Liguria: "Sia ben chiaro che i nostri penitenziari sono sempre più terra di nessuno. Praterie di conquista dei violenti e di detenuti violenti che impongono regole e codici. D’altro è ben chiara l’impotenza degli agenti penitenziari chiamati a sorvegliare, da soli, centinaia di detenuti. Agenti che non possono contare su alcuna arma o mezzo di difesa e debbono, quindi, affidarsi ai soli mezzi di cui possono disporre: buon senso, tolleranza, arguzia, intelligenza, professionalità. Sovraffollamento detentivo, deficienze organizzative, strumentazioni e tecnologie inadeguate e organici carenti per tutte le figure professionali".

"Solo alla polizia penitenziaria - continua Pagani - mancano 18mila unità, non consentono oggettivamente neppure di mirare al perseguimento degli obiettivi indicati dall’art. 27 della Carta costituzionale e, soprattutto, mettono a repentaglio la sicurezza di reclusi e operatori. Servono misure emergenziali e parallele riforme strutturali per l'architettura dell'esecuzione penale e, in particolare, quella carceraria. L'introduzione dei medici del corpo di polizia penitenziaria appena approvata dal governo con il decreto P.A. è un ottimo passo in avanti. Ora bisogna concretizzarlo e accelerare su tutto il resto, nella direzione peraltro annunciata anche dal sottosegretario al Ministero della Giustizia, con delega al Dap, Andrea Delmastro delle Vedove".