Capotreni aggrediti da uomini armati di fucili a piombini

Presi a bersaglio da un uomo armato di fucile a piombino nella stazione di Finale Ligure. È l'aggressione, fortunatamente senza gravi conseguenze, subìta da due capotreni genovesi saliti in servizio a Genova Principe.

I due lavoratori stavano aspettando uno scambio sul binario quando, improvvisamente, si sono sentiti colpire alle spalle e, girandosi, hanno visto degli uomini nascosti tra i cespugli con delle armi tipo giocattolo ma comunque pericolose.

Al loro "basta" gli aggressori se la sono data a gambe e all'arrivo della polizia ferroviaria avevano già fatto perdere le loro tracce. "Dobbiamo constatare ancora un'aggressione al personale ferroviario - denuncia Mario Pino, segretario regionale Fast/Confsal Liguria - ennesimo episodio di aggressione a ferrovieri e autoferrotranvieri in servizio".

Non si tratta di un episodio isolato per il segretario: "Quest'ennesimo riprovevole episodio ci ricorda, sia le campagne per la sicurezza da noi svolte a livello nazionale, sia per la securety che per la safety, che i numerosi interventi della nostra segreteria, svolta con le altre organizzazioni sindacali, per la tutela del personale in servizio contro le aggressioni".

L'appello del sindacato: "Quanto accaduto riteniamo debba ricordare a tutti gli attori attivi, sia per la sicurezza dei lavoratori in servizio che della generalità dei cittadini, che la tutela efficace e la più opportuna prevenzione, possono essere conseguite con l'impegno di tutte le componenti in presenza: forze dell'ordine, responsabili aziendali, rappresentanti dei lavoratori".

Infine, la Fast/Confsal Liguria invita alla costituzione di un tavolo regionale congiunto e sindacalmente unitario per intraprendere azioni efficaci per la tutela e la prevenzione delle aggressioni al personala in servizio.