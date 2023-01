Infastidito dai ragazzi che cantano sul bus: prima li insulta, poi li picchia

Giovedì 26 gennaio, intorno alle ore 22:15, è andata in scena una rissa su un autobus della linea 640. Un uomo ha prima redarguito alcuni ragazzi che cantavano a bordo, poi li ha aggrediti in maniera violenta. L’autista ha fermato immediatamente il mezzo e ha attivato le procedure di sicurezza presenti sul bus, sono quindi intervenute le volanti di polizia e l’ambulanza per soccorrere i giovani aggrediti.

A denunciare l'episodio è la segreteria del sindacato Orsa Tpl Genova, che spiega: "L’autista ha avvisato le pattuglie di polizia grazie al pulsante di chiamata presente sul mezzo e le telecamere a bordo hanno fornito prova dei fatti.Quando nel 2014 abbiamo fatto nascere Orsa a Genova lo abbiamo fatto proprio per la sicurezza e l’ordine pubblico da ripristinare a bordo dei mezzi. Oggi possiamo ritenerci soddisfatti di aver ottenuto l’attivazione delle procedure di protezione nei confronti del personale e degli utenti".

Sindacato che poi conclude: "Orsa Tpl Genova presentò infatti un dossier sulla sicurezza in prefettura nel 2014 dove a seguito dell’incontro con prefetto e Comune di Genova, i membri della segreteria hanno chiesto dei sistemi di protezione per le cabine di guida, del pulsante collegato alle forze dell’ordine e di telecamere per salvaguardare la sicurezza di tutti. Sistemi che ieri sera hanno funzionato sulla sicurezza dei presenti".