Occupa 4 posti sul bus: una donna protesta, lei la prende a schiaffi e il suo cane la morsica

Si è seduta sul bus occupando quattro posti con i suoi due cani e, alla protesta di una donna, l'ha aggredita: la segnalazione arriva dal sindacato Ugl e riguarda un caso avvenuto sabato alle 14 circa in piazza De Ferrari, a bordo di un mezzo Amt della linea 20.

Dalle prime ricostruzioni, una ragazza con due cani senza museruola ha occupato quattro posti a sedere e, quando una signora l'ha rimproverata, la giovane l'ha presa a schiaffi e uno dei suoi animali l'ha anche morsicata. Sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine.

Non è l'unica problematica degli autobus cittadini e del servizio provinciale: "Hanno tolto la bigliettazione a bordo - lamenta Roberto Piccardo, sergetario Ugl Fna - così specialmente nei punti più turistici la gente chiede i biglietti agli autisti e, quando scopre che non li hanno, sale lo stesso e viaggia gratis. Ci fossero più verifiche in borghese, dando anche la possibilità alle persone di fare il biglietto a bordo, per l'azienda sarebbe un guadagno non indifferente".