Il bus ferma a Pra' anziché a Voltri: autista preso a pugni

Episodio di violenza a bordo del bus Amt della linea 1 lunedì 17 giugno, primo giorno del servizio estivo. Un autista, sceso dal bus che era stato "tagliato" a Pra' e che dunque non avrebbe raggiunto Voltri, si è visto sferrare due pugni in faccia da un passeggero arrabbiato.

A denunciare gli episodi sono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Cisal in una nota: "Per noi non è accettabile che il personale viaggiante sia sottoposto a questi atti di violenza causati principalmente dall’azienda che non è in grado di programmare un servizio adeguato e di far lavorare i colleghi in maniera dignitosa".

"Aggressioni in aumento per i disservizi"

I sindacati si scagliano contro i disservizi di Amt e le condizioni di lavoro degli autisti: "Con un servizio che su più linee urbane mancava di regolarità, si stava mettendo a repentaglio la sicurezza dei lavoratori aumentando le pressioni da parte della clientela e, con esse, il rischio di aggressione. Credevamo di averlo scritto in maniera chiara".

E poi: "A seguito di mancati interventi, abbiamo informato l’azienda che le aggressioni verbali nei confronti dei dipendenti erano esponenzialmente in aumento, in particolar modo sulla linea 1, in perenne e costante sofferenza (tagli necessari addirittura alle 6 della domenica mattina) e abbiamo chiesto nuovamente, prima che le aggressioni verbali diventassero fisiche, tempi di percorrenza adeguati e la convocazione della commissione verifica percorrenze, per dare noi stessi in primis il nostro contributo". Insomma, "non siamo disponibili a sacrificare la sicurezza dei lavoratori. Se non avremo risposte la categoria sarà pronta alla lotta".

Domenica, intanto, riporta Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna, altri due autisti sono stati aggrediti verbalmente da alcuni utenti che - a loro dire - avrebbero atteso troppo i bus: "C'è necessità di avere un numero superiore di guardie giurate a bordo. Questo strumento, adottato con il protocollo sicurezza, rappresenta un ottimo deterrente ma a nostro avviso non è sufficiente: serve potenziare il servizio. Ci teniamo a sottolineare che la presenza massiva di guardie a bordo non rappresenta affatto una militarizzazione del servizio".

Giovedì la riunione azienda-sindacati per parlare di sicurezza

Intanto l'assessore alla Mobilità Matteo Campora promette un confronto tra azienda e sindacati per parlare del tema della sicurezza: "Quanto accaduto lunedì sera a un autista Amt, preso a pugni in faccia per avere cambiato il percorso dell’autobus, è gravissimo. Da parte mia, della giunta e del Comune di Genova, massima solidarietà non solo al lavoratore vittima di questa vergognosa aggressione, ma anche a tutti i dipendenti dell’azienda che sono oggetto, a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale, di minacce e violenze, verbali e fisiche".

Per fare subito chiarezza sull’accaduto, e con l'intento di impedire altri episodi di questo genere, giovedì si terrà una riunione con l’azienda e le organizzazioni sindacali.