Aggressione e coltellate, una persona finisce in ospedale

Aggressione in zona Principe-Gramsci nella notte tra mercoledì e giovedì.

Per motivi da chiarire, una persona è stata presa a coltellate verso le 2 del mattino in via Gramsci, ed è stata soccorsa dai volontari della Croce Verde Genovese. Sul posto anche la polizia ferroviaria per fare chiarezza sull'episodio.

Fortunatamente le lesioni da taglio erano poche e leggere: la vittima è stata trasportata al San Martino in codice giallo mentre non è stato necessario l'intervento dell'automedica Golf 4, inizialmente richiesto.

