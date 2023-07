Aggredita dal fidanzato, finisce in rianimazione

Si sono aggravate le condizioni della donna, che ha subito una violenta aggressione da parte del compagno ai laghetti di Pegli. La 41enne è stata trasferita dall'ospedale Villa Scassi al San Martino, dove si trova ricoverata in rianimazione.

L'aggressione, compiuta pare con diversi oggetti, tra cui pietre e una bottiglia, risale al pomeriggio di domenica 9 luglio 2023. La polizia è accorsa sul posto, insieme a due ambulanze, della Croce Verde Praese e dei Volontari del soccorso della Fiumara, quando erano da poco passate le 19.

Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato la donna, una quarantenne colombiana, come il suo compagno, in stato di semi incoscienza e l'hanno trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. L'uomo invece è stato trasportato in codice verde al San Carlo di Voltri.

Dagli accertamenti è emerso che il 29enne era in affidamento in prova in seguito a una rapina e che aveva il divieto di uscire la notte. Prescrizione rispettata, a differenza di quella di non consumare alcolici, visto che è risultato ubriaco, motivo per cui è stato denunciato.

Al giovane vengono anche contestati i reati di lesioni gravi aggravate, violenza privata in quanto ha lanciato nel torrente i documenti della fidanzata, smarrendoli, e atti osceni in quanto si è messo a orinare in direzione dei presenti. In un primo momento la prognosi per la donna parlava di 40 giorni. Ora i medici, dopo il ricovero in rianimazione, si riservano di pronunciarsi.