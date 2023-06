Donna ferita da un asino, gli animalisti: "Esposto per valutare molestie all'animale"

Dopo la vicenda dei cavalli dell'Aveto ora Borzonasca torna all'onore delle cronache sempre per una vicenda che riguarda gli animali, ma questa volta il protagonista non è un cavallo bensì un asino accusato di aver scalciato una donna di 35 anni e di averla mandata in ospedale, da cui è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni, avendo riportato un trauma toracico e alcune fratture.

Ancora prima di avere una ricostruzione certa dei fatti, si parla già di indagini per verificare la pericolosità dell'asino e qualcuno lascia intendere che potrebbe essere abbattuto. Sulla vicenda interviene con una nota piccata l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente Aidaa, la quale annuncia un esposto alla procura di Genova perché si indaghi sulla vicenda.

"Sono diverse le questioni ancora da chiarire, innanzitutto qual è stato il comportamento e l'approccio della donna verso l'asino, se lo stesso era in proprietà pubblica o privata e se era o meno custodito. Un asino diventa leggermente aggressivo se lo si molesta - spiega Aidaa - e noi nell'esposto chiediamo di verificare passo passo come sono andate le cose e di valutare e punire anche le eventuali responsabilità umane se accertate, poi sul possibile abbattimento dell'asino se qualcuno lo ha veramente pensato crediamo che non esistano commenti possibili".