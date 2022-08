Aggrediscono un uomo con un cartello stradale e lo rapinano

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 38enne e un 40enne per il reato di rapina in concorso.

La vittima nella primissima mattina di sabato si trovava in un bar con il suo cane, quando improvvisamente i due sono entrati e hanno iniziato a infastidirla cercato la lite, fino a costringerla a lasciare il locale.

Raggiunto all’esterno, l'uomo è stato accerchiato e colpito ripetutamente. Caduto a terra, si è reso conto di non essere più in possesso del suo telefono e di aver perso il cane. Diretto in piazza Banchi per cercare aiuto, si è invece imbattuto nuovamente nei due aggressori, che hanno tentato di colpirlo utilizzando un segnale stradale.

Fortunatamente una donna, che aveva assistito alla scena, ha avvisato la polizia che è subito intervenuta, ha soccorso la vittima e ha fermato gli aggressori, ancora in possesso del telefono sottratto all’uomo e del cartello stradale.

I fatti sono stati confermati dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. La vittima è stata portata al pronto soccorso, i due rapinatori invece sono stati arrestati ed accompagnati nel carcere di Marassi, in attesa della convalida dell’arresto.