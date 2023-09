Aggredisce un uomo e si scaglia contro i carabinieri, danneggiando l'auto

Nell'ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione dei reati in città (e con particolare riguardo alle sue zone più problematiche) i carabinieri del Comando provinciale di Genova hanno eseguito varie operazioni che hanno portato all'identificazione di circa 200 persone, all'arresto di un uomo e alla denuncia di altri tre.

In particolare, nella notte tra martedì e mercoledì un 28enne tunisino è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Il giovane uomo, in stato di forte alterazione psicofisica e al culmine di una lite, ha aggredito un connazionale, procurandogli lievi lesioni. Sono intervenuti i carabinieri, ma il suo atteggiamento non è cambiato: è arrivato, anzi, ad aggredire anche i militari, riuscendo anche a danneggiare lievemente la portiera dell'auto di servizio.

Per quanto riguarda l'arresto, martedì pomeriggio è stato rintracciato e arrestato un 25enne senegalese, ricercato per reati di droga. Al termine delle formalità, il giovane è stato portato nel carcere di Marassi.

Infine, a Bolzaneto, sono stati denunciati due giovani stranieri per furto, danneggiamento e violazione di domicilio.